В Остине прогремел взрыв, ранен один человек

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Остин (штат Техас, США) прогремел взрыв, ранен один человек, сообщает ТАСС.

Пострадавший, мужчина 30-40 лет, госпитализирован. Его состояние оценивается как серьезное, но угрозы жизни нет.

Взрыв произошел в южной части города, полицейские рекомендуют местным жителям не приближаться к месту происшествия.

В марте в Остине прогремели уже четыре взрыва, в результате которых погибли два человека и четверо были ранены. В трех случаях взрывные устройства находились в посылках, которые находили у своих домов местные жители. В одном случае сработала бомба, снабженная растяжкой.

Кроме того, в ночь на 20 марта в отделении почтовой компании FedEx Corp. (FedEx) в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке. Позже была найдена еще одна такая же бомба. Она не сдетонировала.

В расследовании произошедшего участвует ФБР. По одной из версий, все указанные инциденты связаны. За помощь в поимке злоумышленника ФБР объявило награду в размере $100 тыс., а губернатор Техаса Грег Эбботт - дополнительно $15 тыс.-0-