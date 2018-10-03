В отношении "Натали Турс" возбуждено уголовное дело о мошенничестве

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД России возбудило уголовное дело о мошенничестве должностных лиц туроператора "Натали Турс" и ООО "Панорама Тур", сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По данным Генпрокуратуры, в результате проверки установлено, что на расчетные счета ООО "Натали Турс" и ООО "Панорама Тур" в качестве оплаты за туристические продукты и услуги поступили денежные средства от более чем 5 тыс. граждан. Сумма поступивших средств превышает 1 млн российских рублей. "Однако договорные обязательства перед клиентами выполнены не были, туристские продукты не предоставлены, денежные средства гражданам не возвращены и выведены со счетов указанных юридических лиц на счета третьих лиц", - говорится в сообщении.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Ранее Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, работающих под брендом "Натали Турс" ("Панорама Тур", "Агентство путешествий "Натали" и "Туроператор "Натали Турс"). Основанием для такого решения стало объявление "Натали Турс" об аннулировании всех своих туров с 4 июля.-0-
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