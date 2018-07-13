13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пакистане от взрыва на предвыборном митинге погибли 70 человек, передают информационные агентства.
Взрыв прогремел в юго-западной части Пакистана, в округе Мастунг (провинция Белуджистан). Еще более 120 участников предвыборного митинга получили ранения. Среди погибших - кандидат в депутаты ассамблеи Белуджистана, который организовал встречу с избирателями.
Это уже вторая атака за сутки на предвыборные митинги в стране. Первая была в городе Банну (провинция Хайбер-Пахтунхва), когда погибли пять человек, более 30 пострадали.
Выборы в нижнюю палату парламента Пакистана назначены на 25 июля.-0-
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