В Пакистане прогремел взрыв возле избирательного участка, 22 человека погибли

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пакистанском городе Кветта прогремел мощный взрыв, 22 человека погибли, 30 ранены, сообщает ТАСС.
Взрыв произошел возле избирательного участка в день выборов в нижнюю палату парламента Пакистана. Район происшествия оцеплен. Все пострадавшие доставлены в больницы.
Также сегодня на одном из избирательных участков в городе Сваби произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб, двое получили ранения.
25 июля в Пакистане начались 11-е общенациональные выборы в нижнюю палату парламента (Национальную ассамблею) и провинциальные ассамблеи. Предвыборные кампании были омрачены многочисленными терактами и нападениями на политических деятелей и кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи и региональных парламентов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3226 BYN
|2.322 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9879 BYN
|1.988 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1589 BYN
|3.14 BYN
|3.157 BYN