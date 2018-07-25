В Пакистане прогремел взрыв возле избирательного участка, 22 человека погибли

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пакистанском городе Кветта прогремел мощный взрыв, 22 человека погибли, 30 ранены, сообщает ТАСС.

Взрыв произошел возле избирательного участка в день выборов в нижнюю палату парламента Пакистана. Район происшествия оцеплен. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Также сегодня на одном из избирательных участков в городе Сваби произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб, двое получили ранения.

25 июля в Пакистане начались 11-е общенациональные выборы в нижнюю палату парламента (Национальную ассамблею) и провинциальные ассамблеи. Предвыборные кампании были омрачены многочисленными терактами и нападениями на политических деятелей и кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи и региональных парламентов.-0-