В Пакистане спасли альпиниста, на неделю заблокированного на высоте 6,2 тыс. м

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасен российский альпинист Александр Гуков, который почти неделю был заблокирован на склоне горы Латок-1 в Пакистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора спасательной операции Анну Пиунову.

Как сообщили в консульском отделе посольства России в Исламабаде, альпинист находится в тяжелом состоянии. Александр Гуков уже доставлен вертолетом в госпиталь в пакистанском городе Скарду.

Александр Гуков и Сергей Глазунов были заблокированы на крутом склоне. Впоследствии из базового лагеря поступила информация, что Глазунов 25 июля сорвался и погиб. Гукову удалось закрепиться на высоте 6,2 тыс.м.

Сайт сообщества альпинистов Mountain.ru сообщал, что Александр Гуков смог отправить СМС с просьбой о помощи. "Серега улетел. Я вишу на стене без снаряжения. Мне нужна помощь. Меня нужно эвакуировать", - написал в сообщении альпинист. По информации Би-Би-Си, в последующие два дня Гуков отправил еще несколько сообщений, в которых жаловался на ухудшающуюся погоду, непрекращающиеся лавины, нехватку еды и невозможность согреть воду. 28 июля связь с альпинистом прервалась.

Согласно информации на сайте Федерации альпинизма России, Глазунов и Гуков были в числе участников экспедиции, которая планировала совершить летом 2018 года восхождение на вершину Латок-1 в Пакистане для съемок фильма "Невозможно - это не навсегда".

Латок-1 - гора в составе хребта Каракорум. Его высота составляет около 7,15 тыс.м. Как отмечали альпинисты в описании своего проекта на краудфандинговой платформе, где собирали деньги на экспедицию, с отвесной северной стены вершину ранее не покорял никто. Летом 1978 года группа американских альпинистов поднялась до высоты 7 тыс.м, но вынуждена была спуститься, не достигнув вершины. Выше них не поднималась ни одна команда.-0-