В Пакистане в ДТП погибли 17 гостей свадьбы, еще 20 ранены

16 июля, Хайдарабад /БЕЛТА - АПП/. Из-за ДТП с участием автобуса на юге Пакистана 17 человек погибли, еще 20 получили ранения.
Грузовой автомобиль на высокой скорости врезался в припаркованный на обочине шоссе автобус, внутри которого находились гости, возвращавшиеся со свадебной церемонии.
Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.-0-
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