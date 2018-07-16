В Пакистане в ДТП погибли 17 гостей свадьбы, еще 20 ранены

16 июля, Хайдарабад /БЕЛТА - АПП/. Из-за ДТП с участием автобуса на юге Пакистана 17 человек погибли, еще 20 получили ранения.

Грузовой автомобиль на высокой скорости врезался в припаркованный на обочине шоссе автобус, внутри которого находились гости, возвращавшиеся со свадебной церемонии.

Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.-0-