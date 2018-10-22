В Пакистане в ДТП погибли 19 человек, еще 45 пострадали

22 октября, Дера-Гази-Хан /БЕЛТА - АПП/. В пакистанской провинции Пенджаб из-за серьезного ДТП с участием двух автобусов, произошедшего ночью 21 октября, по меньшей мере 19 человек погибли, еще 45 пострадали.
Согласно данным местной аварийно-спасательной службы, автобусы столкнулись лоб в лоб в районе города Дера-Гази-Хан провинции Пенджаб.
Пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.-0-
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