В Пакистане в ДТП погибли 19 человек, еще 45 пострадали

22 октября, Дера-Гази-Хан /БЕЛТА - АПП/. В пакистанской провинции Пенджаб из-за серьезного ДТП с участием двух автобусов, произошедшего ночью 21 октября, по меньшей мере 19 человек погибли, еще 45 пострадали.

Согласно данным местной аварийно-спасательной службы, автобусы столкнулись лоб в лоб в районе города Дера-Гази-Хан провинции Пенджаб.

Пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.-0-