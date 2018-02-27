В Папуа-Новой Гвинее при землетрясении погибли более 30 человек, 300 пострадали

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Папуа-Новой Гвинее в результате землетрясения магнитудой 7,5 погибли более 30 человек, около 300 пострадали, сообщают информагентства.

Землетрясение произошло в ночь 26 февраля по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 9 км, эпицентр находился в 104 км к западу от города Менди. После землетрясения было зафиксировано несколько афтершоков.

Точные данные о разрушениях и жертвах пока не поступали. По информации местных СМИ, в результате землетрясения повреждено и разрушено множество строений. В некоторых районах нарушено электроснабжение. Также сообщается о перебоях в авиасообщении.-0-