В Папуа-Новой Гвинее при землетрясении погибли более 30 человек, 300 пострадали

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Папуа-Новой Гвинее в результате землетрясения магнитудой 7,5 погибли более 30 человек, около 300 пострадали, сообщают информагентства.
Землетрясение произошло в ночь 26 февраля по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 9 км, эпицентр находился в 104 км к западу от города Менди. После землетрясения было зафиксировано несколько афтершоков.
Точные данные о разрушениях и жертвах пока не поступали. По информации местных СМИ, в результате землетрясения повреждено и разрушено множество строений. В некоторых районах нарушено электроснабжение. Также сообщается о перебоях в авиасообщении.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN