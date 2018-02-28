В Папуа-Новой Гвинее произошло еще одно сильное землетрясение

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Папуа-Новой Гвинее, данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало, сообщают информагентства.
Эпицентр землетрясения находился в 59 км от города Тари в центральной части страны, очаг залегал на глубине 10 км.
В ночь на 26 февраля в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5. В результате погибли более 30 человек, около 300 пострадали. Множество строений повреждено и разрушено.-0-
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