В Папуа-Новой Гвинее произошло еще одно сильное землетрясение

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Папуа-Новой Гвинее, данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало, сообщают информагентства.

Эпицентр землетрясения находился в 59 км от города Тари в центральной части страны, очаг залегал на глубине 10 км.

В ночь на 26 февраля в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5. В результате погибли более 30 человек, около 300 пострадали. Множество строений повреждено и разрушено.-0-