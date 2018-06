В Париже эвакуировали два последних лагеря нелегальных мигрантов

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже правоохранители провели эвакуацию двух последних лагерей нелегальных мигрантов, расположенных на канале Сен-Мартен и в квартале Порт де ла Шапель. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что в этих лагерях было около 1 тыс. мигрантов, полиция тщательно проверит их документы.

Porte des Poissonniers et canal Saint-Martin à #Paris, Plus de 400 personnes ont déjà été évacuées, plus de 30 agents de l'OFII accompagnent les #migrants pris en charge vers les 16 lieux d'hébergement.

L'OFII au plus près des #Migrants pic.twitter.com/jUh0MimHKX