В Париже хотят ужесточить правила аренды жилья через онлайн-сервис

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Парижа предложили ужесточить правила аренды жилья в центре города через онлайн-площадку Airbnb, сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на заммэра города по жилищным вопросам Яна Броссата.

Броссат считает необходимым запретить сдачу жилья через онлайн-сервис целиком в первом, втором, третьем и четвертом округах Парижа, где расположены главные достопримечательности. При этом не идет речи о запрете аренды отдельных комнат в этих округах.

Такое нововведение, по мнению заммэра, позволит остановить рост арендной платы для местных жителей. Стоимость жилья здесь увеличивается из-за того, что все чаще туристы останавливаются в квартирах и апартаментах. Сегодня в каждой четвертой квартире Парижа живут неместные.-0-