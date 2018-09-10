10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже мужчина с ножом напал на прохожих: ранены семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.
Инцидент произошел в северо-восточной части французской столицы в воскресенье поздно вечером. Вооруженный ножом и металлической арматурой мужчина сначала ранил двух мужчин и женщину, затем несколько британских туристов. По информации телеканала BFM, общее число пострадавших достигает семи человек, состояние пятерых оценивается как серьезное.
Злоумышленник задержан сотрудниками полиции. ЧП не рассматривается как террористический акт.-0-
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