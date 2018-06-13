В Париже полиция освободила заложников

В Париже полиция задержала мужчину, который 12 июня взял в заложники трех человек. Об этом на своей странице в твиттере сообщил глава МВД Франции Жерар Коломб.
"Мужчина был задержан, заложники находятся в безопасности. Я приветствую профессионализм сотрудников полиции и спасательных служб", — написал он.
Как сообщают СМИ, нападавшим оказался душевнобольной мужчина. Его имя не называется. Он облил одного из заложников бензином и угрожал поджечь.
СМИ сообщали ранее, что мужчина потребовал предоставить ему возможность связаться с иранским посольством.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3622 BYN
|2.357 BYN
|2.363 BYN
|USD
|2.0029 BYN
|2 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.1939 BYN
|3.18 BYN
|3.2 BYN