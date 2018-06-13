В Париже полиция освободила заложников

В Париже полиция задержала мужчину, который 12 июня взял в заложники трех человек. Об этом на своей странице в твиттере сообщил глава МВД Франции Жерар Коломб.

"Мужчина был задержан, заложники находятся в безопасности. Я приветствую профессионализм сотрудников полиции и спасательных служб", — написал он.

Как сообщают СМИ, нападавшим оказался душевнобольной мужчина. Его имя не называется. Он облил одного из заложников бензином и угрожал поджечь.

СМИ сообщали ранее, что мужчина потребовал предоставить ему возможность связаться с иранским посольством.