В Париже простились с Шарлем Азнавуром

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже простились с великим шансонье Шарлем Азнавуром. Церемония прошла на площади перед Домом инвалидов, сообщает телеканал "МИР 24".
Отдать дань памяти великому артисту приехали певица Мирей Матье, актер Жан-Поль Бельмондо. На церемонии присутствовали экс-президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд. Траурную речь произнес нынешний французский лидер Эммануэль Макрон.
"Этот голос, эта интонация, узнаваемая среди всех других, утвердились в нашей жизни, и мы объединились, невзирая на разницу наших положений и возраста. Создалось общее чувство, и Шарль Азнавур естественным образом стал одним из символов Франции", - сказал Эммануэль Макрон.
Церемонию в прямом эфире транслировали несколько французских телеканалов.
Шарль Азнавур - французский певец армянского происхождения. Он скончался в возрасте 94 лет в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции. Артиста похоронят в субботу, 6 октября. Церемония пройдет в узком кругу.-0-
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