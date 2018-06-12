В Париже захватили заложников, полиция проводит спецоперацию

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже неизвестные захватили заложников, сообщают информагентства со ссылкой на префектуру полиции Парижа.
По данным полиции, начата спецоперация. В городе слышны звуки сирен полицейских машин.
Как сообщают французские СМИ, захват совершен в Х округе Парижа (северная часть центра города).
По неподтвержденным данным, двух или трех заложников захватил вооруженный мужчина. Один из заложников ранен.-0-
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