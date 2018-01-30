В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене санкций ЕС в отношении России

30 января, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. Резолюция об отмене антироссийских санкций Евросоюза внесена в парламент Бельгии. Об этом сообщил лидер партии "Фламандский интерес" Филип Девинтер, который является одним из авторов данного документа.

"Мы внесли в Палату представителей федерального парламента Бельгии резолюцию с требованием к нашему правительству инициировать в Европейском совете отмену санкций ЕС в отношении России", - сказал он.

"На первом этапе проект резолюции будет рассмотрен в комиссии по внешним делам Палаты представителей федерального парламента. Дата слушаний пока не назначена, однако мы ожидаем, что это произойдет вскоре после возвращения премьер-министра Шарля Мишеля, который с 29 по 31 января находится с визитом в России. Затем текст будет вынесен на пленарное заседание", - отметил Филип Девинтер.

Он также уточнил, что парламент Бельгии заслушает Шарля Мишеля после завершения визита в Россию о состоянии двусторонних отношений и перспективах отмены санкций.

В полученном ТАСС тексте проекта резолюции подчеркивается, что санкции "не соответствуют международным нормам" и имеют "обратный экономический эффект", подрывая европейский экспорт и рынок рабочей силы. Авторы резолюции констатируют, что Москва "выполняет и следует всем положениям минских соглашений", и выступают за "нормализацию отношений с Россией, которая должна быть для Европы ключевым экономическим и политическим союзником". "Санкции, наложенные Европейским союзом, повлекли за собой больше недостатков, чем преимуществ для нашей страны (Бельгии)", - говорится в проекте резолюции.

Авторы документа указывают, что в результате санкций товарооборот между Россией и Бельгией сократился на 3 млрд евро, от их действия пострадали 2,4 тыс. бельгийских предприятий, 70 из которых имели дочерние компании на территории России.

Это уже вторая попытка парламента Бельгии принять резолюцию против антироссийских санкций ЕС. Первая была предпринята в середине 2017 года, но тогда проект резолюции отклонили.-0-