В парламенте Каталонии пройдут дебаты по кандидатуре Пучдемона на пост лидера региона

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каталонский парламент планирует собраться сегодня на заседание, посвященное рассмотрению кандидатуры находящегося в Бельгии Карлеса Пучдемона на пост главы правительства автономии. Дебаты намечены на 17.00 по минскому времени. Об этом сообщает ТАСС.

Между тем на территории Испании действует ордер на арест Карлеса Пучдемона. Прокуратура королевства обвиняет его в бунте, мятеже и растрате после попытки добиться независимости Каталонии. Если Карлес Пучдемон вернется в Испанию, его могут задержать. Сторонники политика предлагали, чтобы процедура его вступления в должность главы автономного правительства была реализована дистанционно либо через представителя. С такой постановкой вопроса не согласны Мадрид и Конституционный суд (КС) Испании.

Совет министров Испании 26 января одобрил решение обжаловать в КС выдвижение Карлеса Пучдемона на пост каталонского лидера. Как отметила заместитель председателя правительства, министр территориального управления королевства Сорайя Саенс де Сантамария, наличие ордера на арест мешает бывшему лидеру Каталонии быть утвержденным на должность председателя регионального правительства. Изучив жалобу Мадрида, КС выступил против того, чтобы кандидат занял пост главы правительства автономии дистанционно.

Как заявил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо, ведомство работает над тем, чтобы не допустить неожиданного возвращения Карлеса Пучдемона из Бельгии.

Согласно законодательству, дебаты по кандидатуре главы автономии должны пройти в течение десяти рабочих дней после учредительного заседания каталонского парламента, которое состоялось 17 января. В ходе дебатов претендент на пост главы Каталонии представляет свою программу и просит доверия у 135-местного парламента. Также могут высказаться представители других политических сил. По итогам дебатов проходит голосование, на котором кандидату нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов (то есть не менее 68 законодателей). Если этого не происходит, через два дня в парламенте вновь устраиваются дебаты и голосование, однако в данном случае претенденту достаточно уже поддержки простого большинства.

Если не удается избрать регионального главу, начинается новый период политических консультаций, чтобы либо еще раз попытаться утвердить предложенного кандидата, либо выдвинуть другого. У парламента Каталонии есть два месяца на избрание нового лидера. В противном случае палата автоматически будет распущена, назначат внеочередные выборы.

Референдум о независимости Каталонии прошел в регионе 1 октября, более 90% участников высказались за независимость автономии. Официальный Мадрид назвал каталонский референдум нелегитимным. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей главы Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства, роспуске парламента автономии и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Испанский суд в свою очередь выдал ордер на арест Карлеса Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Карлес Пучдемон сейчас в Бельгии, Испания требует его депортации.-0-