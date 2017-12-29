В Пекине откроется автоматическая линия метро

29 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Пекине откроется первая автоматическая линия метрополитена 100-процентной китайской разработки. Об этом сообщили местные власти.

Речь идет о линии Яньфан, связывающая районы Яньшань и Фаншань в юго-западных окрестностях Пекина, которая, по сообщению Транспортной комиссии Пекина, в тестовом режиме будет сдана в эксплуатацию утром 30 декабря.

Кроме этой линии, в субботу также откроются еще две линии: первая в Пекине ветка метро S1 на магнитном подвесе, соединяющая западный район с центральным районом столицы, и трамвайная линия на северо-западе мегаполиса.

Благодаря их открытию общая протяженность путей рельсового транспорта китайской столицы достигнет 608 км.-0-