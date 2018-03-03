В Пекине открылась сессия высшего консультативного органа Китая

3 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 13-го созыва открылась сегодня в Доме народных собраний в Пекине.
Официальный представитель сессии Ван Гоцин на пресс-конференции отметил, что в нынешнем году исполняется 40 лет с начала проведения политики реформ и открытости в Китае. Страна намерена продвигать всестороннюю открытость внешнему миру, форсировать сопряжение с международными торгово-экономическими правилами, расширять доступ к внутреннему рынку, повышать уровень открытости индустрии услуг, особенно финансовой отрасли, а также создавать привлекательные условия для инвестирования в стране.
По словам Ван Гоцина, с момента вступления во Всемирную торговую организацию Китай ответственно выполняет свои обязательства в области снижения таможенных сборов и повышения открытости отечественного рынка, выступает против протекционизма, усиливает работу по защите прав интеллектуальной собственности и содействию справедливой конкуренции.
"Мы уверены, что открытый китайский рынок внесет более весомый вклад в глобальное развитие", - отметил Ван Гоцин.
Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва откроется в Пекине 5 марта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN