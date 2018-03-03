В Пекине открылась сессия высшего консультативного органа Китая

3 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 13-го созыва открылась сегодня в Доме народных собраний в Пекине.

Официальный представитель сессии Ван Гоцин на пресс-конференции отметил, что в нынешнем году исполняется 40 лет с начала проведения политики реформ и открытости в Китае. Страна намерена продвигать всестороннюю открытость внешнему миру, форсировать сопряжение с международными торгово-экономическими правилами, расширять доступ к внутреннему рынку, повышать уровень открытости индустрии услуг, особенно финансовой отрасли, а также создавать привлекательные условия для инвестирования в стране.

По словам Ван Гоцина, с момента вступления во Всемирную торговую организацию Китай ответственно выполняет свои обязательства в области снижения таможенных сборов и повышения открытости отечественного рынка, выступает против протекционизма, усиливает работу по защите прав интеллектуальной собственности и содействию справедливой конкуренции.

"Мы уверены, что открытый китайский рынок внесет более весомый вклад в глобальное развитие", - отметил Ван Гоцин.

Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва откроется в Пекине 5 марта.-0-