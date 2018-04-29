В Пекине проходит один из самых крупных автосалонов мира — Auto China 2018

В Пекине на этой неделе проходят мероприятия одного из самых важных и крупных автосалонов мира – Auto China 2018.

Выставка в Пекине проходит раз в два года, и представлены на ней, как правило, продукты китайского автопрома. В этом году выставка разместилась в восьми павильонах общей площадью 220 тысяч квадратных метров. Здесь представлены более 1000 автомобилей, 105 из них посетители увидели впервые.

На выставке представлено большое количество китайских брендов, а также концептов и электрокаров. Последних, включая гибриды, в Пекин привезли более 170 образцов.