В Пекине в ДТП с участием микроавтобуса погибли 5 человек

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине при столкновении микроавтобуса с дорожной техникой погибли пять человек, сообщают информационные агентства.

ДТП произошло в понедельник около 3.00 по местному времени в китайской столице Пекине в районе Чаоян. Водитель дорожной техники припарковался на аварийной полосе, чтобы приступить к ремонту дороги. В заднюю часть машины врезался микроавтобус. Находившиеся в нем пять пассажиров погибли на месте, водитель с травмами госпитализирован.

Полиция выясняет причины аварии, ведется следствие.-0-