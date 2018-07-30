В Пекине в ДТП с участием микроавтобуса погибли 5 человек

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине при столкновении микроавтобуса с дорожной техникой погибли пять человек, сообщают информационные агентства.
ДТП произошло в понедельник около 3.00 по местному времени в китайской столице Пекине в районе Чаоян. Водитель дорожной техники припарковался на аварийной полосе, чтобы приступить к ремонту дороги. В заднюю часть машины врезался микроавтобус. Находившиеся в нем пять пассажиров погибли на месте, водитель с травмами госпитализирован.
Полиция выясняет причины аварии, ведется следствие.-0-
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