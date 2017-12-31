В перестрелке в Колорадо ранили семь человек, один впоследствии скончался

По меньшей мере семь человек, включая несколько полицейских, получили ранения в американском штате Колорадо. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Впоследствии один из раненых умер в больнице.
По сообщениям информагентств, стрелявшего не удалось задержать.
В полицию поступил звонок о бытовом происшествии. Наряд прибыл к месту примерно в 5-13 по местному времени. Спустя некоторое время неизвестный открыл огонь по полицейским и, возможно, находившимся там гражданским лицам.
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