В перестрелке в Колорадо ранили семь человек, один впоследствии скончался

По меньшей мере семь человек, включая несколько полицейских, получили ранения в американском штате Колорадо. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Впоследствии один из раненых умер в больнице.

По сообщениям информагентств, стрелявшего не удалось задержать.

В полицию поступил звонок о бытовом происшествии. Наряд прибыл к месту примерно в 5-13 по местному времени. Спустя некоторое время неизвестный открыл огонь по полицейским и, возможно, находившимся там гражданским лицам.