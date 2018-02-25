В Пермском крае с рельсов сошли 15 вагонов

В результате резкого торможения в районе станции Чайковская Пермского края Российской Федерации с рельсов соскочили пятнадцать вагонов, груженных алюминиевой рудой. Об этом сообщили информагентства.

Для ликвидации последствий ЧП использовали четыре аварийно-восстановительных поезда. Из-за схода вагонов временно остановили движение шесть пассажирских поездов.

В результате инцидента никто не пострадал, угрозы окружающей среде также нет.