В Пермском крае с рельсов сошли 15 вагонов

В результате резкого торможения в районе станции Чайковская Пермского края Российской Федерации с рельсов соскочили пятнадцать вагонов, груженных алюминиевой рудой. Об этом сообщили информагентства.
Для ликвидации последствий ЧП использовали четыре аварийно-восстановительных поезда. Из-за схода вагонов временно остановили движение шесть пассажирских поездов.
В результате инцидента никто не пострадал, угрозы окружающей среде также нет.
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