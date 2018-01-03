В Перу при падении автобуса в пропасть погибли 48 человек

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Перу недалеко от Лимы при падении автобуса в пропасть погибли 48 человек, сообщают информагентства.
Автобус с 55 пассажирами упал на берег океана с высоты 100 м после столкновения с грузовой фурой на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола". Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что, по предварительному анализу данных GPS, оба водителя двигались с превышением скорости.
В настоящее время проводится расследование обстоятельств трагедии. Работа спасателей на месте происшествия затруднена из-за прилива.-0-
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