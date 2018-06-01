В первый день лета в Поволжье и на Урале выпал снег

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день лета погода преподнесла "рождественский" сюрприз жителям Европейской России, Поволжья и Урала - здесь выпал снег. Об этом пишут vesti.ru.
Утром 1 июня снегом засыпало города Набережные Челны и Елабугу в Татарстане.
На северо-западе Башкирии снег был такой силы, что казалось - скоро появятся сугробы. Сильные снегопады прошли также в Оренбургской области России и Пермском крае.
Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео июньской метели. -0-
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