В первый день лета в Поволжье и на Урале выпал снег

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день лета погода преподнесла "рождественский" сюрприз жителям Европейской России, Поволжья и Урала - здесь выпал снег. Об этом пишут vesti.ru.

Утром 1 июня снегом засыпало города Набережные Челны и Елабугу в Татарстане.

На северо-западе Башкирии снег был такой силы, что казалось - скоро появятся сугробы. Сильные снегопады прошли также в Оренбургской области России и Пермском крае.

Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео июньской метели. -0-