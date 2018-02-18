В Пхенчхане проверяют информацию о продаже собачьего мяса возле олимпийских объектов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оргкомитет ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане поступила информация о продаже собачьего мяса возле спортивных объектов. По данному факту проводится проверка, сообщают информагентства со ссылкой на представителя оргкомитета Сон Пэк Ю.

По его словам, случаев продажи мяса собак возле олимпийских объектов надзорными органами пока не выявлено. Проверка продолжается.

Сон Пэк Ю также отметил, что употребление мяса собак в пищу в Республике Корея является отмирающей традицией. Многие корейцы держат собак в качестве домашних животных.

Ранее сообщалось, что канадская олимпийская чемпионка Меган Дюамель спасла в Республике Корея собаку, которую продавали на местном рынке в качестве диетического мяса для блюд ресторанов. Фигуристка поделилась снимком собаки на своей странице в Instagram. "Теперь, когда собака Мутай свободна от корейской мясной промышленности, она любит отдыхать на солнце в безопасности", - подписала снимок Меган Дюамель.-0-