В Пятигорске высадили аллею памяти о погибших в Кемерово

Аллею из 60 берез высадили в субботу в Комсомольском парке Пятигорска в память о жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщает ТАСС.
Средства на покупку саженцев собирали организаторы проекта Ирина Горностаева и Злата Власова, которые и призвали волонтеров принять участие в субботнике по посадке деревьев. Идею волонтеров поддержали городские власти. В итоге участие в акции приняли много людей – это и жители Пятигорска, пришедшие на акцию по собственному желанию, и представители администрации, депутаты, студенты.
В начале аллеи установят памятный знак.
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