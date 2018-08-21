В Подмосковье отравились 26 человек, один погиб

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Московской области России 26 человек отравились, один скончался, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в городе Котельники. По данным медиков, 23 человека были доставлены в больницу, двое отказались от госпитализации, еще один скончался до приезда скорой помощи.
Причины массового отравления горожан пока неизвестны.-0-
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