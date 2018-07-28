В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус

Рейсовый автобус Москва-Ижевск перевернулся вечером 28 июля на трассе в Домодедовском районе Московской области.

В автобусе находились 27 пассажиров и два водителя. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали 16 человек — у многих открытые раны и переломы. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Известно, что среди пострадавших нет детей.

О погибших не сообщается. Следствие уточняет причины инцидента. По одной из версий, аварию могли спровоцировать неблагоприятные погодные условия. Также есть версия, что водитель мог заснуть за рулем. Однако официальных комментариев по этому поводу пока нет.