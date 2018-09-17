В подмосковной Рузе обрушилась баня: под завалами оказались пять человек

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек оказались под завалами в городе Руза Московской области в результате обрушения бани на улице Социалистической. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Один человек погиб, двое находятся в реанимации. На месте работают экстренные службы. Причины инцидента выясняются, но по предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв газо-воздушной смеси из-за нарушения эксплуатации газо-печного оборудования.-0-