В Подольске загорелось здание с пластиковой продукцией

В Подольске (Московская область) загорелось здание с пластиковой продукцией на площади 500 кв.м. Об этом сообщает ряд российских информационных агентств.
Инцидент произошел вечером 2 февраля на улице Плещеевская. Загорелось одноэтажное здание, в котором находится пластиковая продукция.
По предварительной информации, в результате пожара никто из людей не пострадал. На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.-0-
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