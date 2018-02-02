В Подольске загорелось здание с пластиковой продукцией

В Подольске (Московская область) загорелось здание с пластиковой продукцией на площади 500 кв.м. Об этом сообщает ряд российских информационных агентств.

Инцидент произошел вечером 2 февраля на улице Плещеевская. Загорелось одноэтажное здание, в котором находится пластиковая продукция.

По предварительной информации, в результате пожара никто из людей не пострадал. На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.-0-