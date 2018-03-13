В полиции заявили, что три взрыва в Остине связаны между собой

Полиция города Остин, штат Техас (США), считает, что ответственным за три взрыва, прогремевшие в городе, является один человек. По последним данным два человека погибли и двое получили ранения.
Шеф городской полиции Брайан Мэнли заявил, что источником взрывов были три посылки, которые неизвестный или неизвестные оставили у жилых домов. Они сдетонировали после того, как их открыли или подняли. Ни одна из курьерских служб или служб доставки не доставляла подобные отправления.
Первый инцидент произошел 2 марта. Тогда погиб мужчина. В результате второго взрыва, прогремевшего 12 марта утром, погиб 17-летний парень и получила ранения женщина. В ходе третьего подрыва пострадала 75-летняя пенсионерка.
nnaa1
По словам полиции, для сбора взрывных устройств требовались особые навыки, а их мощность в итоге была довольна большой.
Мотивы преступника могут быть различными, однако сообщается, что первые две посылки доставили афроамериканцам, а третью - латиноамериканке. К расследованию подключилось ФБР.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN