В полиции заявили, что три взрыва в Остине связаны между собой

Полиция города Остин, штат Техас (США), считает, что ответственным за три взрыва, прогремевшие в городе, является один человек. По последним данным два человека погибли и двое получили ранения.

Шеф городской полиции Брайан Мэнли заявил, что источником взрывов были три посылки, которые неизвестный или неизвестные оставили у жилых домов. Они сдетонировали после того, как их открыли или подняли. Ни одна из курьерских служб или служб доставки не доставляла подобные отправления.

Первый инцидент произошел 2 марта. Тогда погиб мужчина. В результате второго взрыва, прогремевшего 12 марта утром, погиб 17-летний парень и получила ранения женщина. В ходе третьего подрыва пострадала 75-летняя пенсионерка.

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По словам полиции, для сбора взрывных устройств требовались особые навыки, а их мощность в итоге была довольна большой.

Мотивы преступника могут быть различными, однако сообщается, что первые две посылки доставили афроамериканцам, а третью - латиноамериканке. К расследованию подключилось ФБР.