В Польше эвакуировали 2 тыс. человек из-за находки бомб

Более 2-х тыс. человек были эвакуированы с польского курорта Колобжег на побережье Балтийского моря из-за бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Польское радио.
Саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения. Это были бетонно-кирпичный якорь с металлическими элементами и раздавленная покрышка с металлоломом.
Каждая бомба весит около 300 кг. Бомбы подняли со дна моря и на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации.
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