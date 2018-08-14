В Польше эвакуировали 2 тыс. человек из-за находки бомб

Более 2-х тыс. человек были эвакуированы с польского курорта Колобжег на побережье Балтийского моря из-за бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Польское радио.

Саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения. Это были бетонно-кирпичный якорь с металлическими элементами и раздавленная покрышка с металлоломом.

Каждая бомба весит около 300 кг. Бомбы подняли со дна моря и на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации.