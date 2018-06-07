7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автотрассу. Об этом пишут СМИ со ссылкой на информацию очевидцев.
Инцидент произошел вблизи города Жешув на юго-востоке Польши. На борту самолета было два человека, никто не пострадал.
Отмечается, что причиной экстренного приземления стали проблемы с двигателем. Движение на участке трассы временно заблокировано.
На место ЧП прибыла комиссия по расследованию авиапроисшествий. -0-
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