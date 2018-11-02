В Польше обыскали 21 самолет из-за сообщения о минировании

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше сотрудники пограничной службы и службы безопасности проверили 21 самолет, которые из польских аэропортов должны были лететь в Лондон. Об этом сообщает сайт Interia.pl. Самолеты проверяли по причине анонимных сообщений, что в одном из авиалайнеров, летящих в Лондон, заложена взрывчатка.
Службы проверили пять самолетов, вылетающих из варшавских аэропортов имени Шопена и Модлин, четыре самолета в аэропорту во Вроцлаве, три - в Кракове, два - в Познани, Гданьске и Катовице, по одному в Ряшеве, Люблине и Ольштыне.
Проверке подверглись самолеты и багаж, в том числе ручная кладь. Ни в одном из самолетов взрывчатки не нашли.-0-
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