В Польше при взрыве на стекольной фабрике погиб человек, двое ранены

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском городе Ченстохова на стекольной фабрике произошел взрыв бака с кислотой, один человек погиб, двое пострадали, сообщает ТАСС.

В момент взрыва возле бака с кислотой находился 31-летний работник фабрики, он скончался на месте. Еще двое сотрудников, которые находились поблизости, получили ожоги и были госпитализированы.

Причины инцидента пока не установлены.-0-