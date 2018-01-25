В Польше при взрыве на стекольной фабрике погиб человек, двое ранены

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском городе Ченстохова на стекольной фабрике произошел взрыв бака с кислотой, один человек погиб, двое пострадали, сообщает ТАСС.
В момент взрыва возле бака с кислотой находился 31-летний работник фабрики, он скончался на месте. Еще двое сотрудников, которые находились поблизости, получили ожоги и были госпитализированы.
Причины инцидента пока не установлены.-0-
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