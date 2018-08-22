22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше разбился военный вертолет Ми-2, оба пилота, находившиеся на борту, выжили, сообщает польская информационная служба RMF24.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Латково. Крушение произошло, когда вертолет заходил на посадку. Двое пилотов смогли самостоятельно выбраться из воздушного судна.

Причины аварии пока неизвестны.-0-