22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше разбился военный вертолет Ми-2, оба пилота, находившиеся на борту, выжили, сообщает польская информационная служба RMF24.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Латково. Крушение произошло, когда вертолет заходил на посадку. Двое пилотов смогли самостоятельно выбраться из воздушного судна.
Причины аварии пока неизвестны.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3513 BYN
|2.357 BYN
|2.362 BYN
|USD
|2.0417 BYN
|2.042 BYN
|2.045 BYN
|RUB
|3.038 BYN
|3.016 BYN
|3.04 BYN