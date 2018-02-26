В Польше с ноября замерзли насмерть свыше 45 человек

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За почти четыре месяца в Польше погибло от холода свыше 45 человек. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на правительственный центр безопасности Польши.
Как говорится в сообщении центра, два человека замерзло только за последние сутки, еще пять за предыдущие.
Несмотря на то, что в Польше уже несколько дней действует предупреждение первой степени о сильном морозе, в группе риска находятся бездомные и пожилые люди. Центр безопасности призывает к повышенной бдительности и ответственности не только за свою жизнь, но и за жизни людей, которые могут оказаться под угрозой.-0-
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