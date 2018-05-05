В Польше семь человек пропали без вести после подземного толчка на шахте

5 мая, Варшава /БЕЛТА - ТАСС/. Семь человек пропали без вести после подземного толчка на шахте "Зофьювка" на юге Польши.

Толчок произошел на глубине 11,9 км. Большинство работавших в тот момент шахтеров оперативно вывели на поверхность.

Как сообщила пресс-секретарь Высшего горного управления Польши Анна Свинярска-Тадла, ведется поиск семи сотрудников, при этом пока рано говорить о том, что они остаются под землей. На месте работают восемь спасательных бригад.-0-