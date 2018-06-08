В Польше школьный автобус столкнулся с грузовиком, 48 пострадавших

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше школьный автобус столкнулся с грузовиком, пострадало 48 человек, сообщают информагентства.

Среди пострадавших 43 ребенка. В медицинские учреждения госпитализированы 34 человека, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Эвакуировали раненых с места ДТП восемь бригад скорой помощи, пять вертолетов медицинской авиации и военный вертолет.

Лобовое столкновение школьного автобуса с грузовиком произошло на трассе между Закопане и Варшавой. Известно, что в автобусе ехали семиклассники варшавской гимназии, дети возвращались с экскурсии.-0-

Фото местных СМИ