В Польше школьный автобус столкнулся с грузовиком, 48 пострадавших

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше школьный автобус столкнулся с грузовиком, пострадало 48 человек, сообщают информагентства.
Среди пострадавших 43 ребенка. В медицинские учреждения госпитализированы 34 человека, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Эвакуировали раненых с места ДТП восемь бригад скорой помощи, пять вертолетов медицинской авиации и военный вертолет.
Лобовое столкновение школьного автобуса с грузовиком произошло на трассе между Закопане и Варшавой. Известно, что в автобусе ехали семиклассники варшавской гимназии, дети возвращались с экскурсии.-0-
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