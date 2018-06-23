В Польше ураган убил заместителя мэра города

В польском городе Воломин дерево упало на заместителя городского председателя, и он погиб. Еще десять человек в результате стихии ранены. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Польше ураган валил деревья на дороги, сорвал линии электропередач. По информации пожарной службы, после шторма без электричества остались 74 тыс. домов.

На западе Польши дерево повредило переднюю часть поезда. Разрушены триста домов.