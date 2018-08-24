В Польше во время экзамена на права погибла 18-летняя девушка

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше около города Новый Тарг во время экзамена на права погибла 18-летняя девушка, сообщает местный телеканал tvn24.

По словам полиции, автомобиль заглох, когда проезжал через нерегулируемый железнодорожный переезд. В этот момент к машине приближался поезд Новы Тарг - Закопане. Экзаменатор успел выскочить из машины до столкновения, а девушка осталась в авто. С серьезными травмами она была госпитализирована в ближайшую больницу, где скончалась.

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