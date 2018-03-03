В Польше за неделю из-за морозов погибли 26 человек

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше с начала недели в результате морозов погибли 26 человек. Власти страны вынесли предупреждение об опасности первого уровня, сообщает ТАСС.
Всю неделю температура воздуха днем практически не поднималась выше 10 градусов мороза. Полиция Польши сообщила, что 2 марта от переохлаждения погибли три человека. Днем ранее, 1 марта, сообщалось о двух жертвах морозов. В предыдущие дни погиб 21 человек.
Синоптики прогнозируют, что холода в Польше, начавшиеся 23 февраля, в ближайшие дни начнут ослабевать.-0-
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