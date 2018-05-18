В польской школе от распыления неизвестного газа пострадали 49 детей

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный газ был распылен в одной из школ города Вейхерово, расположенном на севере Польши. В результате пострадали 49 детей, сообщает ТАСС.
По имеющимся сведениям, 17 учеников были госпитализированы, еще 32 получили необходимую помощь на месте. После случившегося из здания школы были эвакуированы 300 детей и десятки преподавателей. Многие сообщали о том, что испытывают удушье и резь в глазах.
Для оказания помощи потерпевшим и выяснения обстоятельств инцидента на место происшествия прибыло особое подразделение пожарной охраны, специализирующееся на химических веществах.-0-
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