В Португалии на территории школы произошла стрельба, погиб человек

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории школы в португальском городе Назаре произошла стрельба, погиб один человек, сообщает ТАСС.

По данным полиции, между родственниками двух школьников произошел конфликт, который закончился стрельбой. В результате 67-летний мужчина получил ранение и скончался в больнице.

Стрелка арестовали, полиция проводит расследование инцидента.-0-