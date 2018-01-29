В Португалии на территории школы произошла стрельба, погиб человек

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории школы в португальском городе Назаре произошла стрельба, погиб один человек, сообщает ТАСС.
По данным полиции, между родственниками двух школьников произошел конфликт, который закончился стрельбой. В результате 67-летний мужчина получил ранение и скончался в больнице.
Стрелка арестовали, полиция проводит расследование инцидента.-0-
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