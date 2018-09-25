В Португалии нашли затонувший 400 лет назад корабль

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили в Португалии затонувший 400 лет назад торговый корабль, сообщает BBC.

Глава археологической экспедиции Жорже Фрейре назвал это событие "открытием десятилетия" для историков. Также он указал, что это наиважнейшее открытие для Португалии.

Судно было найдено на глубине 12 м вблизи от курортного города Кашкайш. Вокруг затонувшего корабля были найдены также керамические сосуды, специи и пушки с гербом Португалии.

Археологи считают, что судно возвращалось из Индии и затонуло между 1575 и 1625 годами. Именно в это период Португалия контролировала большую часть торговли между Европой и Индией.

Как рассказал Фрейре, найденные на дне моря объекты, как и останки самого корабля, очень хорошо сохранились. На дне моря обнаружен китайский фарфор конца XVI - начала XVII веков, бронзовые пушки, а также ракушки каури, которые использовались в те времена в районе Индийского океана в виде валюты.

Представители мэрии города Кашкайш заявили, что затонувшее судно было обнаружено в начале сентября, во время работ по расчистке устья реки Тежу. Археологические исследования этой местности проходят уже 10 лет благодаря финансовой помощи мэрии Кашкайш, правительства Португалии, военно-морского флота страны, а также Нового университета в Лиссабоне.-0-