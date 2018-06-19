В поселке Краснокаменское Красноярского края загорелся жилой дом

Жилой дом загорелся вечером 18 июня в поселке Краснокаменское под Красноярском.
Из горящего здания спасательные службы эвакуировали 230 человек, в ходе тушения найдено тело одного погибшего.
Возгорание локализовано на площади в 1080 квадратных метров. На тушении пожара работают пожарные расчеты.
Устанавливается причина масштабного происшествия.
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