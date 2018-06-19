В поселке Краснокаменское Красноярского края загорелся жилой дом

Жилой дом загорелся вечером 18 июня в поселке Краснокаменское под Красноярском.

Из горящего здания спасательные службы эвакуировали 230 человек, в ходе тушения найдено тело одного погибшего.

Возгорание локализовано на площади в 1080 квадратных метров. На тушении пожара работают пожарные расчеты.

Устанавливается причина масштабного происшествия.