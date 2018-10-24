В посылках для Обамы и Клинтон обнаружили взрывные устройства

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрывные устройства были обнаружены в посылках, отправленных в офисы бывшего президента США Барака Обамы и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, сообщает американская газета The New York Times.

Взрывное устройство, направленное Хиллари Клинтон, было обнаружено сотрудником секретной службы поздно вечером 23 октября. Посылка для Барака Обамы была перехвачена сотрудниками секретной службы в Вашингтоне утром 24 октября.

В правоохранительных органах также заявили, что 22 октября возле дома миллиардера Джорджа Сороса было обнаружено похожее взрывное устройство.

Ведется расследование инцидента.-0-