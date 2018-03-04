В Познани частично обрушился дом: четыре человека погибли, более 20 пострадали

Три этажа четырехэтажного жилого дома обрушились 4 марта в польской Познани. В это время в квартирах находилось более 40 человек, передают информагентства.
По предварительным данным к обрушению привел взрыв бытового газа. Специалистам предстоит выяснить, явилось ли это нарушением правил использования газового оборудования или умышленным подрывом.
Пострадавших и эвакуированных жильцов на две недели разместят во временных жилых помещениях. О реконструкции здания пока речи не идет, скорее всего оно пойдет под снос.
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