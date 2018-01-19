В прошлом году Мировой океан нагрелся до предельных значений

2017 год стал самым жарким для Мирового океана. Он прогрелся до рекордных показателей за всю историю метеонаблюдений, передают информагентства.

Ученые из Китая вывели т. н. "показатель аномалии теплосодержания Мирового океана". Он отражает изменение количества тепла начиная от поверхности воды и заканчивая глубиной 2 км.

За 2017 год теплосодержание оказалось на 19,19×10 джоулей в 22 степени выше, чем усредненный показатель за 1981-2010 гг. Также он превысил рекорд 2015 года, считавшегося до этого самым горячим.

Потепление воды отмечено в большинстве регионов планеты. Увеличение температуры спровоцировало подъем уровня Мирового океана на 1,7 мм. Также в воде снизилось содержание кислорода, продолжается таяние ледников и шельфового льда, зафиксировано отбеливание коралловых рифов.